Mit Mut und Entschlossenheit erreichen wir unsere Ziele!

Die 12. Bundesdelegiertenversammlung hat in einer sehr bewegten und komplizierten Zeit stattgefunden und war ein voller Erfolg! Uns Frauen treibt die Gefahr eines Dritten Weltkrieg ebenso um, wie die Sorge über den Zulauf der AfD oder die Rettung der Umwelt.

So kann es nicht weitergehen, wir werden unser Schicksal nicht den Verursachern und Profiteuren dieser Entwicklung überlassen! Mit Verantwortung für die Zukunft nehmen wir unsere gesellschaftliche Rolle als überparteilicher Verband ein. Jede Frau braucht Courage!

Die selbstbewusste Kundgebung unter dem Motto: „We are women, we are strong“ im Herzen der Innenstadt von Gelsenkirchen stimmte die Teilnehmerinnen gut auf die Delegiertenversammlung ein. In engagierten Redebeiträgen und Grußworten kamen viele Themen zusammen, die uns Frauen auf den Nägeln brennen. Die Teilnehmerinnen gedachten mit einer Schweigeminute der Couragefrau Gabi, die Opfer sexualisierter Gewalt wurde. Sie solidarisierten sich mit dem mutigen Kampf der Bergarbeiterfrau Jutta Jell für ihre Witwenrente. Die Kundgebung machte klar: mit uns kein Zurück zum Faschismus! Die AfD ist keine Protestpartei!

Bei unserer Tagung rauchten zwei Tage lang die Köpfe und brannten die Herzen von 67 Delegierten und ihren Gästen: Courage ist als überparteilicher Frauenverband einzigartig und hat mit internationalen Partnerschaften und Projekten Großes bewirkt. Spielen wir unsere Trümpfe stärker aus, nehmen wir gesellschaftlichen Einfluss und bewegen wir viele neue Frauen, sich zu organisieren.

Die Delegierten wurden sich einig: Eine globale Umweltkatastrophe hat begonnen. Das Leben auf diesem Planeten ist gefährdet. Dem werden wir nicht tatenlos zusehen! ...

Entfalten wir eine breite Debatte darüber im Verband und übernehmen Verantwortung für die Rettung der Menschheit.

