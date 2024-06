MLPD fordert sofortige Freilassung des beim AfD-Protest festgenommenen türkischen Genossen

Die Polizei hatte am Morgen u.a. in der Bildzeitung verkündet, dass ihre wichtigstee Aufgabe an diesem Tag sei, die Delegierten des AfD-Parteitags zu schützen. Sie versuchte gleichzeitig, antifaschistische Gegenproteste mit willkürlichen Repressionen zu überziehen.

Ein junger Genosse der türkischen revolutionären Migrantenorganisation BIR-KAR (Plattform für die Einheit und Freundschaft der Völker) ist seit dem frühen Nachmittag inhaftiert. Er wurde einfach aus der Menge gegriffen, sofort in eine Gefangenensammelstelle gebracht. gebracht. Ohne das Recht auf anwaltlichen Beistand. Die MLPD solidarisierte sich sofort, machte die Repression über ihre Lautsprecheranlage bekannt. Ihre Anwälte konnten inzwischen den Genossen sprechen.

Die MLPD protestiert aufs Schärfste gegen dieses Vorgehen des Staatsapparats gegen Antifaschisten und fordert die sofortige Freilassung des Genossen der BIR-KAR und aller gestern inhaftierten Demonstranten.