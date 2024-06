Ukrainekrieg

Nordkorea will Pionier-Truppen in die Ukraine schicken

Am Anfang dieser Woche, erst Tage nach der Unterzeichnung eines Beistandsabkommens mit Russland, hat Nordkorea die Entsendung von Pioniereinheiten¹ angekündigt, die die russische Armee in der Region Donezk unterstützen sollen. Welche Art diese Unterstützung genau haben soll, ist nicht klar. Die nordkoreanischen Truppen sollen bereits im Juli in der Ukraine eintreffen.

