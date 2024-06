Obdachlose in Dortmund wurden vertrieben

Zynisch äußerte sich Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) gegenüber dem WDR: "Wir beziehen uns bei dieser Maßnahme auf das Verbot des Kampierens und Lagerns auf öffentlichen Flächen. Deshalb machen wir mit unseren Ordnungskräften genau das, was wir seit zwei Jahren intensiv tun: Die Menschen darauf hinzuweisen, sie zu bitten, den Ort zu verlassen". Bitten? Mithilfe der Polizei wäre wohl zutreffend formuliert.



Aber wohin sollen denn die Obdachlosen? Sich vielleicht in Luft auflösen? Viele Notunterkünfte werden von diesen Menschen abgelehnt, weil dort Diebstahl oder andere Straftaten an der Tagesordnung sind. Herrn Westphal geht es bei der Vertreibung der Obdachlosen aus der Innenstadt wohl in erster Linie darum, das Image der Stadt auf Kosten dieser Menschen hochzuhalten. Nicht anders ist es in den anderen Städten, die Obdachlose drangsalieren!

Zudem kritisiert Fanvertreter Thomas Kessen die hohen Bierpreise bei der EM. "Wenn man 6,50 Euro schon in der Fanzone zahlt oder teilweise in München im Stadion fünf Euro für ein Glas Wasser, das entbehrt jeder Grundlage", sagte der Sprecher der Organisation "Unsere Kurve" dem SID.

Man müsse zwar damit rechnen, dass die EM ein Kommerzfest ist - dennoch sollte sie ein Fest für alle sein. Die hohen Bierpreise hatten bei einigen Fans für Unverständnis gesorgt. Die Zwei-Klassen-Gesellschaft entpuppt sich jetzt auch beim Fußball! Im Übrigen: Überall, auch bei der Polizei, wird über Fachkräftemangel geklagt. Aber für das Ereignis "Brot und Spiele" sind plötzlich zahlreiche private Sicherheitskräfte und auch die Polizei mit großem Aufgebot vor Ort! Wer finanziert übrigens die zahlreichen Public-Viewing-Zonen? Nicht die internationalen Fußballvereine oder die UEFA gemeinsam, sondern der deutsche Steuerzahler!