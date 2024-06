Juni 2024: Heute geht der diesjährige "Pride Month" zu Ende

Die LGBT-Bewegung ist ihren Zielen nach eine Bürgerrechtsbewegung, in der sich die von Diskriminierung und Kriminalisierung Betroffenen selbst organisierten. Ihr Ziel bleibt Gleichbehandlung und Gleichberechtigung sowie gesellschaftliche Anerkennung. Die sexuelle Orientierung sollte keine Rolle im gesellschaftlichen Leben eines Menschen spielen.

In dem Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“, II. Teil der Serie „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise“, wird festgestellt: „Die Marxisten-Lenininsten stehen auf der Seite aller Ausgebeuteten und Unterdrückten, was den Kampf um sexuelle Selbstbestimmung, gegen sexuelle Ausbeutung und Pornographie einschließt.“¹

„Stonewall was a riot“

Der Christopher Street Day erinnert an einen entscheidenden Moment der Bewegung: Gegen 1 Uhr 20 am Morgen des 28. Juni 1969 startete die Polizei eine Razzia im „Stonewall Inn“ in der Christopher Street in New York. Das Lokal war ein Treffpunkt für Homosexuelle, Bisexuelle, Transsexuelle und Drag Queens. Nicht-heterosexuelle Handlungen waren in den USA nach wie vor kriminalisiert, Schikanen und Gewalt durch die Polizei üblich. Die Polizei nahm willkürliche Verhaftungen vor.

Es geschah etwas, was sich in dieser Qualität noch nicht ereignet hatte: Die Betroffenen leisteten aktiven Widerstand, bei dem sich eine größere Ansammlung von Personen aus der Nachbarschaft beteiligte. Die Polizei war gezwungen, sich in das "Stonewall Inn" zurück zu ziehen und verbarrikadierte sich dort. Erst gegen 4 Uhr konnte die Polizei mit weiteren Kräften die Christopher Street räumen. In den folgenden fünf Tagen setzte sich der Widerstand fort und es kam zu mehreren Demonstrationen und aufstandsähnlichen Situationen, die als „Stonewall riot“ bekannt wurden.