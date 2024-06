Wie Reul den AfD-Parteitag gegen Proteste durchsetzt - Hetzkampagne gegen links

Kein Wort der Kritik an der faschistischen AfD und ihrem Parteitag, sondern "robustes Vorgehen" gegen angebliche linksextremistische Störer. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat angesichts des AfD-Bundesparteitages in Essen Polizeigewalt gegen antifaschistische Demonstranten angedroht. Insgesamt rechne man mit zirka 80.000 Gegendemonstranten, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Es sei also damit zu rechnen, dass "durch eine Vielzahl von Tätern des gewaltorientierten linksextremistischen Spektrums Straftaten begangen werden." Sensationeller Beleg: Es hätte im Vorfeld Aktionstrainings gegeben, in denen zum Beispiel Blockadeaktionen geübt worden seien. Hier werden harmlose Blockaden gegen Faschisten fast schon zum Terror hochstilisiert. Ähnlich tönt übrigens eine ultrareaktionäre Hetzkampagne der Bildzeitung. Auch sie enthält kein einziges Wort der Kritik an der AfD! Mit solchen antikommunistischen Hetzkampagnen spielt man der AfD direkt in die Hände.