Schnöselhafte Kritik an unserer Heimatstadt

Es ist bezeichnend für die Denkweise einiger englischer Fußball-Snobs, die sich lauthals per Internet über die Armut, auf die sie zweifellos auch in unserer fußballbegeisterten Stadt stoßen, beschweren. Die Armut und Arbeitslosigkeit, auf die man in vielen Industriestädten Großbritanniens trifft, besonders nach dem Brexit - dürfte allerdings noch gravierender sein! Darüber können auch Glanz und Gloria des steinreichen britischen Königshauses und einige milliardenschwere Proficlubs nicht hinwegtäuschen.

Der Fußball wurde in den Arbeitervierteln Englands und auch Deutschlands geboren - und hat in unserer Stadt als Malochersport eine riesige Bedeutung. Insbesondere unter den tausenden von Kindern und Jugendlichen, die aktiv Fußball betreiben und sich oft auch an großen Fußballern unserer Stadt ein Vorbild nehmen. Wie zum Beispiel an İlkay Gündoğan, dem aktuellen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Er ist heute noch sehr verbunden mit seiner Heimatstadt und sieht sich in der Verantwortung, etwas zurückzugeben und einen Beitrag für den Zusammenhalt zu leisten - in der Mannschaft, in der Stadt und in der Gesellschaft.

Lassen wir uns also von dieser schnöselhaften, abgehobenen Kritik nicht allzu sehr beeindrucken. Genießen wir das EM-Fußballfest und zeigen wir weiterhin unsere Offenheit und Gastfreundschaft. Dass unsere Stadt in puncto Sauberkeit und Bürgerfreundlichkeit noch einiges zulegen muss - das steht auf einem anderen Blatt!