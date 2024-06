Solidaritätserklärung von Pilkington / Gelsenkirchen an die Belegschaft von Verallia in Essen

Liebe Kolleginnen und Kollegen bei Verallia … Wir von der Betriebsgruppe der MLPD bei der Glasfabrik Pilkington Gelsenkirchen erklären euch unsere Solidarität! Wir möchten euch ermutigen, das nicht einfach hinzunehmen.

Glas ist eines der umweltfreundlichsten Materialien. Es kann fast komplett recycelt werden und auch von der Gesundheit her muss wieder mehr in Glas statt in Plastik verpackt werden. Stattdessen will die Chemie- und Ölindustrie die Kunststoffproduktion bis 2050 sogar noch verdreifachen! Das ist die kapitalistische Realität hinter den „grünen“ Worten. …

Ein „Sozialplan“ ist keine Alternative zu den Arbeitsplätzen – die fehlen dann unserer Jugend, die in diesem Fall auch noch als erste rausfliegt! Wir mussten bei Pilkington damit auch schon leidvolle Erfahrungen machen.

Warum nicht die Arbeitszeit verkürzen, bei vollem Lohnausgleich – zum Beispiel mit einer fünften Schicht? Das ginge sofort. Ihr seid doch alles eingearbeitete Leute!

Einem Kampf auszuweichen, bringt nicht weiter. Wir haben auch schon versucht, mit einem selbständigen Streik Entlassungen zu verhindern. Es ist uns damals leider nicht gelungen. Wir hatten zu schnell aufgegeben! Andere Belegschaften wie Opel Bochum oder HSP in Dortmund haben daraus gelernt und hatten Erfolg. Wir brauchen auch einen langen Atem.

Jahre später, mit einer „Verhandlungslösung“, ohne wirklichen Kampf, wurden die Massenentlassungen durchgezogen und zusätzlich mussten gerade Kollegen in den untersten Lohngruppen Lohnkürzungen von 2000 bis 3000 Euro im Jahr hinnehmen, was wir bis heute nicht wieder wettmachen konnten.

Wer nicht kämpft, hat schon verloren – nur wer kämpft, kann auch gewinnen!

Unsere Unterstützung habt ihr. Wir werden das auch unter Kollegen in Gelsenkirchen bekannt machen. Wir wünschen euch viel Erfolg! …