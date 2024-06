Umweltschutz à la AfD:

Wenn man im letzten Zipfel Niedersachsens lebt und Augen und Ohren verschließt, kann einem dann vielleicht entgehen, dass die letzte Atomkatastrophe in Fukushima 2011 bis heute ganze Landstriche verseucht und unbewohnbar gemacht hat? Die eingetretene Kernschmelze muss unabsehbar weiter gekühlt werden und das radioaktiv vergiftete Kühlwasser wird einfach ins Meer gekippt.

In Frankreich mussten die Atomkraftwerke im letzten Sommer wegen Trockenheit und fehlendem Kühlwasser zeitweise stillgelegt werden - so „sicher“, „sauber und immer verlässlich“ sind die Dinger. Weiß die AfD denn nicht, dass der Wirkungsgrad von Atomkraftwerken unter 40% und damit unter dem von Windkraftanlagen liegt?

Apropos Windkraftanlagen: In der kindlichen Logik der AfD verursachen Windparks „Dürren“, weil der abgefangene Wind zu „weniger Verdunstung“ und damit „weniger Regen“ führt. Also ehrlich: an Verdunstung fehlt es wirklich nicht, wenn man die regionalen Überschwemmungskatastrophen kürzlich in Süddeutschland wahrnimmt.

Jedenfalls erklärt die AfD ihr großes Herz für Insekten - besonders auch für diejenigen Insekten, die „Solaranlagen für Wasseroberflächen halten, stundenlang darüber (kreisen), bis sie verenden.“ Mitgefühl mit Insekten, aber „Wohltemperierte Grausamkeit“ (AfD-Faschist Höcke) gegenüber Migranten und AfD-Kritikern – irgendwie will man der AfD ihre Liebe zur Natur nicht abnehmen. Als wirklichen Beweis ihrer Naturverbundenheit könnten Höcke und seine Leute doch mal werbewirksam ein Glas Wasser trinken - frisch aus dem Abflussrohr in Fukushima.