Vor dem Tor der Meyer Werft

Die Reaktionen waren durchweg positiv - bis auf wenige Desinteressierte. Hier gab es Reaktionen wie: „Kein Interesse, habe schon gekündigt“, oder einfach: „Nein, danke“. Ein Kollege meinte wohlwollend: „Ach, ihr seid Bolschewisten“.

Einige Kollegen interessierten sich auch für uns und unsere Partei. Es kamen Kommentare wie: „Klar kenne ich eure Partei. Habe euch gewählt. Toll, dass ihr so etwas verteilt, denn es wird nicht bei den 440 Entlassungen bleiben. Danach sind wir dran. Dann werden trotz der angeblich schlechten Auftragslage Zusatzschichten gefahren“.

Viele bedankten sich auch. Eine Frau lehnte zuerst ab und meinte, das gehe sie doch nichts an. Auf unseren Einwurf, dass sie mal darüber nachdenken solle, woher die von der Meyer Werft geforderten Milliarden finanziert werden, nämlich durch unsere - also auch ihre - Steuern, meinte sie, doch darüber nachdenken zu müssen. So hätte sie es noch nie betrachtet. Da am Tor 1 auch das Besucherzentrum ist, verteilten wir natürlich auch an die zur Werksbesichtigung kommenden Besucherinnen und Besucher. Auch hier waren die Reaktion meistens positiv.