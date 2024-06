Vorerst keine Verfilmungen des „Rote Fahne“-Klartextes mehr

Am Samstag gingen allein in Tel Aviv 150.000 Menschen auf die Straße gegen die Netanjahu-Regierung. Das ist die bisher größte Zahl an Demonstranten seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober. Außerdem gab es in vielen anderen Orten Demonstrationen, darunter in Jerusalem, Haifa und Beer Scheva. Die zentralen Forderungen sind weiterhin umgehende Neuwahlen und ein Abkommen mit der Hamas über die Freilassung der Geiseln. Es gab auch zahlreiche Schilder mit "Stop the War" und Beschimpfungen in Richtung Netanjahu und seine faschistischen Koalitionspartner. Es gab wieder brutale Übergriffe der Polizei auf Demonstranten und auch auf Ärzte und Sanitäter in den Demos.