Aktion im Hafen von Genua gegen Wiederaufrüstung und Völkermord

Lahmgelegter Hafen, Staus, enorme Schäden und Verzögerungen für Reeder und Terminalbetreiber: ein Kampftag, der den Weg für den Klassenwiderstand gegen Aufrüstung und Kriegswirtschaft weist. ...

Am Dienstag, dem 25. Juni, wurden die Hafentore San Benigno, Albertazzi, Etiopia und Lungomare Canepa in Genua, dem wichtigsten Hafen Italiens, gleichzeitig für fast zehn Stunden mit endlosen LKW-Schlangen blockiert, während andere hunderte von Menschen zum Terminal Messina zogen (das de facto durch die Lastwagen der Anti-Riot-Polizei blockiert war). Der ohnehin schon verstopfte Verkehr wurde mit einem entschlossenen Demonstrationszug völlig lahmgelegt, der die Stadtteile Sampierdarena und Cornigliano durchquerte und dann vor den Büros von Leonardo SPA, dem wichtigsten italienischen Waffenhersteller, seinem berechtigten Ärger Ausdruck verlieh.

Mit dieser Initiative ist es gelungen, den Bossen, die direkt für die Unterstützung des israelischen Völkermordapparats verantwortlich sind, den Eigentümern der Schiffe, die den Tod zwischen Genua und den Häfen von Haifa und Aschdod transportieren, den Eigentümern der Terminals, die die italienische Militärintervention im Roten Meer gefordert und unterstützt haben, einen echten Schaden zuzufügen.

Neben den GPIs (Vereinigung junger Palästinenser), den arabischen und palästinensischen Gemeinschaften, den Hafenarbeitern, den Studenten, die in den letzten Wochen die Camps und Universitätsbesetzungen belebt haben, und den hunderten von anderen antimilitaristischen und antikapitalistischen Genossen waren auch viele Logistikarbeiter von SI Cobas anwesend, die am 25. Juni für die Verlängerung des nationalen Vertrags streikten.

Während andere Lagerhäuser in ganz Italien bestreikt wurden und in Neapel die Demonstration in Solidarität mit den Arbeitern der Thermen, die seit Monaten ohne Lohn sind, bis zum polizeilich bewachten Stadtrat vordrang, war es wichtig, dass auch eine starke Arbeiterklasse an der Initiative in Genua teilnahm, um den Kampf am Arbeitsplatz mit dem Widerstand gegen imperialistische Kriege, von der Ukraine bis zum Nahen Osten, und gegen die Regierung Meloni zu verbinden. Diese ist Ausdruck eines konzentrischen und unerbittlichen Angriffs auf das Proletariat und die Lebensfähigkeit der sozialen Kämpfe: SI-Cobas-Delegationen kamen aus Turin, Mailand, Pavia, Modena, Bologna, Rom und Neapel nach Genua (mit letzterem auch die Bewegung der Arbeitslosen vom 7. November).