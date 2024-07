Als ob die AfD eine normale Partei wäre

Die Frankfurter Rundschau hebt sich in ihrer Berichterstattung zum AfD-Parteitag wohltuend von vielen anderen Medien ab. Dort wird nicht selten ohne jede Kritik über den Parteitag berichtet, als ob die AfD eine ganz normale Partei sei.

Damit geht man aber der Parteitagsregie auf den Leim, die die AfD im Vorfeld der Landtagswahlen in Ostdeutschland handzahm präsentierte. Die Rundschau weist auf dem Cover vom 1. Juli zu Recht darauf hin, dass die AfD eine „faschistische Kraft“ ist. Es sollte ein Anliegen aller demokratischen Menschen sein, in Sachsen und besonders in Thüringen (Höcke) eine Bresche in die wachsende faschistische Gefahr zu schlagen.

Wir müssen den Wählerinnen und Wählern klar machen: Die AfD ist keine Protestpartei. Wer AfD wählt, wählt Faschismus!