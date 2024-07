Auf zum antifaschistischen Bildungs- und Aktionscamp von REBELL und Rotfüchsen!

Das Camp wird den Urlaub mit verschiedensten antifaschistischen Kampfaufgaben und antifaschistischer Aufklärung sowie Information verbinden. Es will mit dem folgenden Punkt der Erklärung des Zentralkomitees der MLPD, "Wer AfD wählt, wählt Faschismus!", Ernst machen: „Die MLPD wird in der nächsten Zeit ihre Kräfte auf die Landtagswahl in Thüringen konzentrieren. Sie ist von bundesweiter und europaweiter Bedeutung. Dort sitzt Höcke, als eigentlicher ideologischer Chef der AfD. Dort konzentriert die AfD ihre Kräfte. Die Internationalistische Liste / MLPD hat sich vorgenommen, hier eine Bresche zu schlagen. Die MLPD ruft alle auf: Macht diese Kampagne zu eurer Sache und beteiligt Euch! Werdet Organizer, hängt Plakate auf, spendet und vor allem: führt Tausende überzeugende Gespräche! An alle Jugendlichen: Kommt mit zum antifaschistischen Bildungs- und Aktionscamp des Jugendverbands REBELL!“. (Hier geht es zur Erklärung.)

In der ersten Woche wird das Camp die Auftaktkundgebung der Internationalistischen Liste / MLPD zum Landtagswahlkampf Thüringen in Gera vorbereiten. Titel: „Wer AfD wählt, wählt Faschismus!“. Das steht in Wechselwirkung zum Kampf gegen die Monopole, gegen die Ampel-Regierung und die rechte Opposition und ihre Rechtsentwicklung. Der echte Sozialismus ist die einzige Alternative für den Kapitalismus, der die Existenz der Menschheit gefährdet!

Zunächst gibt es auf dem Camp antifaschistische Bildungsvorträge auf Grundlage der Bücher von Willi Dickhut, Vordenker und Mitbegründer der MLPD, bei den Kindern der Kinderorganisation ROTFÜCHSE, mit dem Buch und dem Film „Das Kind im Koffer“. Höhepunkt ist ein Workshop zusammen mit Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD.

Dann steigt das Camp in die Praxis ein. Es gibt Teams, in denen jeder mitmachen kann: Eines entwickelt Argumente und Beiträge für den Wahlkampf und die Veranstaltungen; ein anderes übt antifaschistische Lieder ein; ein drittes Team trainiert Selbstverteidigung mit dem Verein Kampfsport International. Außer der zentralen Veranstaltung in Gera finden kleinere Einsätze mit Kandidaten des Internationalistischen Bündnisses in verschiedenen Städten statt.

In der zweiten Woche bereitet das Camp eine antifaschistische Veranstaltung des REBELL beim Waldfest am Wochenende vor. Neben den Aufbaueinsätzen findet, wie jedes Jahr, die Fahrt zur Gedenkstätte KZ Buchenwald statt. In beiden Wochen gibt es Werbung für antifaschistische Literatur und Romane sowie antifaschistisches Kino.

Bei allen Einsätzen geht es darum, Kontakte und Bündnispartner für die gemeinsame Arbeit gegen die Gefahr des Faschismus zu gewinnen, für die antifaschistischen Wählerinitiativen. Jeder antifaschistische Jugendliche kann sich entsprechend seinen Fähigkeiten direkt in diese Arbeit mit verschiedensten Aufgaben einbringen und so zu deren Erfolg beitragen können!

Ziele sind dabei erstens die „Demaskierung“ und der Angriff auf die AfD, verbunden mit der Aufklärung über den Faschismus. Zweitens die Attacke gegen die Ampel-Regierung und die Rechtsentwicklung aller bürgerlichen Parteien sowie gegen die Monopole. Drittens gegen die Verharmlosung der AfD als „Rechtspopulisten“ und „Rechtsextremisten“ (und weitere seichte, scheinbar „ideologiefreie“ Begriffe, wie „gegen Hass und Hetze“, „für mehr Toleranz“, usw.) durch den bürgerlichen Antifaschismus, der den Klassencharakter des Faschismus leugnet und antikommunistisch ist. Viertens vertrauen das Camp und der REBELL auf die Massen, vor allem die Jugendlichen, auf die Veränderbarkeit ihrer Denkweise und probiert in der Praxis aus, wie man das macht.

Wo Politik auf Erholung und Urlaub trifft

Natürlich besteht das Camp - hier insbesondere das Jugendcamp - aber nicht nur aus Politik. Beim gemeinsamen Zusammensein, bei Party, Nachtwanderung und Lagerfeuer, bei Ausflügen und schönem Programm kommen auch der Urlaub und die Entspannung nicht zu kurz. Das Kindercamp der Kinderorganisation ROTFÜCHSE hat sein eigenes Programm. Hier stehen viel Naturerlebnis, Schwimmen, Spiel und Spaß im Mittelpunkt und die Kinder dürfen sich schon jetzt darauf freuen!

Für dieses packende Projekt „Rebellischer Urlaub im Thüringer Wald – Kommt zum antifaschistischen Bildungs- und Aktionscamp“ können ab sofort neue Flyer bestellt oder nachgedruckt werden; es gilt, viele Jugendliche und Kinder für das Camp zu gewinnen und ihre Teilnahme im gleichen Atemzug zu organisieren! (Hier gibt es Einlegeblätter für den Sommercampflyer)

Die Verbandsleitung des REBELL ruft alle zu diesem spannenden, antifaschistischen, kämpferischen, auch erholsamen Camp auf: „Deshalb rufen wir euch alle auf – fahrt noch am Wochenende zu Stadtfesten, Festivals, geht vor die Uni oder die Lehrwerkstatt und ladet jeden ein, den Ihr kennt!“

Mehr zum Camp gibt es hier vom Jugendverband REBELL