Beginn mit antifaschistischer Demonstration und Kundgebung

Am Samstag, 13. Juli, startet um 14 Uhr vom ABZ eine Demonstration zum Benzplatz. Dort wird eine Kundgebung abgehalten. Beide stehen unter dem Motto: „Kein Fußbreit den Faschisten! Hoch die internationale Solidarität!“. Damit positionieren sich das Neckarfest und seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen die Gefahr des Faschismus, die unter anderem von der faschistischen AfD ausgeht.

Bis 24 Uhr wartet ein buntes Programm auf die Teilnehmenden. Für Kinder und Jugendliche wird es Hüpfburg, eine Rollenrutsche und vieles mehr geben. Es sind Wettbewerbe im Torwandschießen und Basketball, sowie Tischtennis, Tischkicker und Experimente an den Infoständen geplant.

Spannende und aktuelle Diskussionsrunden warten auf die Teilnehmenden: Von 16 Uhr bis 17 Uhr wird mit der MLPD zum Thema „Wer AfD wählt, wählt den Faschismus!“ diskutiert. Die Umweltgewerkschaft veranstaltet von 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr eine Diskussionsrunde zum Thema „Die Umweltkatastrophe hat begonnen!“.

Auch das Abendprogramm bietet für jeden etwas und hat es in sich. Um 19 Uhr beginnt eine internationale Modenschau. Menschen aus 100 Herkunftsländern leben in Stuttgart-Untertürkheim. Sie können sich mit landestypischer Kleidung und Musik vom Handy präsentieren. Der Treff für die Vorbereitung der Modenschau ist um 18 Uhr an der Hüpfburg. Ab 19 Uhr spielen Bands. Ab 22 Uhr gibt es eine Disco und Cocktails. Folgende Bands treten auf: Erayvibes & Band aus Stuttgart (Afrofusion / Dancehall), Kommando Umsturz aus Karlsruhe (Politpunk), Hosenrock aus Esslingen (Tote-Hosen-Cover).