Berichte und Meinungen der Kolleginnen und Kollegen

Hart verhandelt?

„Bei der letzten Betriebsversammlung verkündete der Betriebsrat, dass nach ‚harten Verhandlungen‘ statt 100 nur noch 95 entlassen werden. Tolles Ergebnis! Wurde aus dem Urlaub per WhatsApp verhandelt, oder was?“

Heineken verloren?

Es wurde gesagt, man habe Heineken als Kunden verloren. Aber was meinst du, was auf Wanne 1 läuft? Die meisten braunen Flaschen nimmt Heineken ab! Will Heineken nur keine Ware mehr von den Sklostroj-Maschinen? Eigentlich sind ca. 92 Prozent der Produktion gut, mit diesen Maschinen nur 60 bis 70 Prozent.“

"Die Stimmung ist unter aller Sau …

… seit Ende April ist klar, dass ca. 100 Kollegen ihre Arbeitsplätze verlieren sollen. Logisch, dass die Motivation der Kollegen im Keller ist. Der Krankenstand ist exorbitant hoch. Statt dass jeder für sich sieht, dass er irgendwie durchkommt, wäre die Einführung der fünften Schicht für die ganze Belegschaft die beste Lösung!“ Nichts als heiße Luft! „Um uns bei Laune zu halten, heißt es jetzt, dass die nagelneue Wanne 3 im nächsten Frühjahr vielleicht anlaufen würde. Das hatten sie schon für dieses Jahr – März – versprochen. Nichts als heiße Luft!“