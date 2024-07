Leserbrief

Die Umweltgewerkschaft hat sich ebenfalls am Anti-AfD-Protest beteiligt

Die Umweltgewerkschaft, als Mitbegründerin des Internationalistischen Bündnisses (IB), wäre wahrhaft schlecht beraten gewesen, bei der Demonstration gegen die AfD und den Faschismus am Wochenende nicht dabei zu sein - wurde jedoch in der Aufzählung in der Berichterstattung nicht erwähnt.

Jochen Büttner, Vorstand der Umweltgewerkschaft