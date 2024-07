Dublin: Piloten streiken für Lohnerhöhung

Menschenrechtsgruppen wie Save Our Schools Network (SOS) und Karapatan verurteilen die außergerichtliche Tötung des 16jährigen Schülers Kuni Cuba in Ninoy Aquino Stadt am 8. Juni. Cuba, sein Bruder und drei Freunde waren auf dem Heimweg von einer Gemeindeveranstaltung, als sie auf Soldaten der AFP (Armed Forces of the Philippines, philippinische Regierungstruppen, Anm. d. Red.) trafen, die angeblich eine Militäroperation durchführten und sie beschuldigten, der NPA (New People’s Army, revolutionäre marxistisch-leninistische Guerilla, Anm. d. Red.) anzugehören. Seine Freunde konnten sich in den Maisfeldern verstecken, Cuba aber wurde getötet. SOS steht in unerschütterlicher Solidarität mit den Opfern und mit allen Lumad, die für das Recht ihrer Kinder auf Bildung kämpfen.