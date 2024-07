Ein Desaster für den Naturschutz!

Monopole verhindern echten Naturschutz!

Schon der Entwurf unterlief das Abkommen von Montreal und wollte nur auf 20 Prozent der Fläche an Land und auf See Maßnahmen zur Stärkung von Ökosystemen einleiten. Und nur bestimmte Lebensräume in schlechtem Zustand sollen bis 2030 zu 30 Prozent renaturiert werden. Nach der Intervention einer reaktionären Allianz aus Agrarmonopolen (Verband europäischer Landeigentümer – ELO) und Chemiegiganten (Bayer, BASF und Shell – Cefic) wurde die Halbierung des Einsatzes von Pestiziden und die Senkung von Kunstdüngern um 20 Prozent bis 2030 gestrichen, die Zulassung von Glyphosat wurde hingegen erneuert. Die EU und Bundesagrarminister Cem Özdemir kippten die EU-Stilllegungspflicht von 4 Prozent der Ackerfläche für 2024.

Maßnahmen auf Kosten der Verursacher durchsetzen!

Jetzt müssen die EU-Länder in den nächsten zwei Jahren Umsetzungspläne machen. Genug Gelegenheit für die Herrschenden, Sofortmaßnahmen gegen die Widersacher durchzusetzen. Seit Jahren kämpfen Initiativen zur Wiedervernässung von Mooren gegen Flickenteppiche. Auf 57 Prozent der Moore in Europa findet kein Torfwachstum mehr statt; über 90 Prozent wurden zerstört.

Agrarindustrie gefährdet Umwelt und Ernährung der Menschheit

Dazu analysiert das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“, dass mit der Entwicklung der monopolistischen Agrarindustrie und der massenhaften Zerstörung kleinerer und mittlerer Betriebe viele Kenntnisse darüber, wie Nahrung in Einklang mit der Natur produziert werden kann, starben. Schon vor Hunderten Jahren hatten Bauern ihr Grünland und ihre Äcker gezielt mit Bäumen und Hecken bepflanzt, was mit der intensiven kapitalistischen Landwirtschaft immer weiter zurückgedrängt wurde. Klima- und umweltschonende ökologische Anbaumethoden müssen heute durchgekämpft werden, wie es die MLPD fordert.

Offensive Verbreitung der Erklärung der Autoren!

Als im Oktober 2023 das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ erschien, schrillten bei den Herrschenden die Alarmglocken: Bloß keine Systemdebatte! Das Buch weißt nach: „Der Übergang in eine globale Umweltkatastrophe ist alarmierende Tatsache geworden. Das zieht zwingend systemverändernde Konsequenzen nach sich! Statt Untergang im Wirbelsturm von Zerstörung und Selbstzerstörung der Lebensgrundlagen der Menschheit – entschlossener Kampf um Sofortmaßnahmen mit der Perspektive eines ökologisch geprägten, echten Sozialismus!“⁴

Seit Erscheinen wird das Buch aus antikommunistischen Motiven totgeschwiegen oder unterdrückt. Im Europawahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD wurde es durch die Herrschenden aktiv zensiert! Dagegen haben die drei Autoren, Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner am 5. Juni eine Erklärung veröffentlicht („Kampfansage an die ...“). Die weitere Verbreitung dieser Kampfansage in Verbindung mit dem Buchverkauf ist eine wichtige Waffe gegen reaktionäre Klimaleugner, gegen die faschistische Gefahr, auch im Wahlkampf zur Landtagswahl in Thüringen als zentrale Schlacht gegen die AfD.

Hier gibt es die Erklärung "Kampfansage an die antikommunistische Unterdrückung und das Totschweigen des Buchs 'Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!'"