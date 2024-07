Ferienpark Plauer See protestiert gegen Rückforderung von Corona-Hilfen durch Landesregierung

Der ungekürzte Protestbrief kann hier gelesen werden.

Wir vom Ferienpart Plauer See haben uns an den Kundgebungen in Waren (Müritz) und in Schwein beteiligt, um staatliche Hilfsgelder zu erstreiten. Durch unsere und viele weitere Proteste bundesweit wurden diverse staatliche Hilfsprogramme erkämpft, mit dem Versprechen, dass die Klein- und Mittelbetriebe nicht die Leidtragenden der Corona-Lock-Downs sein sollten. Die Corona-Hilfen haben wir dafür verwendet, die laufenden Kosten zu bezahlen, notwendige Investitionen zu tätigen und Arbeitsplätze zu erhalten. (…)

Das Wirtschaftsministerium begründet die Rückforderung damit: „… wenn die wirtschaftliche Entwicklung erfreulicherweise besser verlief als bei der Antragstellung befürchtet, muss die Unterstützungsleistung anteilig oder in voller Höhe zurückgezahlt werden“.

Unsere Hilfsgelder sind aber allesamt investiert worden, um den Betrieb am Leben zu erhalten. Die Rückforderung der Soforthilfen beruht nur auf einer im Nachhinein bürokratischen Änderung der Regelung, wie die Soforthilfen berechnet werden. Damals hatten wir mithilfe des Steuerberaters alles richtig berechnet. Nun ändert das Wirtschaftsministerium fix die Regeln und erklärt uns, dass unsere wirtschaftliche Entwicklung doch nicht so schlimm gewesen sei. (…)

In der Corona-Zeit hatten Großkonzerne, wie TUI und Condor, Soforthilfen von 1,8 Milliarden Euro beziehungsweise 550 Millionen Euro unbürokratisch und zügig erhalten. Müssen Sie jetzt auch Gelder zurückzahlen? Wohl kaum. (…)