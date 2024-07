Repression

Flugblattverteilung durch Polizei als „Gehsteigbelästigung“ verboten

Achtung – keine Satire: das Polizeipräsidium Recklinghausen hat die Beschwerde der MLPD Bottrop gegen die ständigen Platzverweise von Verteilern am öffentlich zugänglichen Werkseingang der Kokerei von Arcelor Mittal an der Prosperstrasse abgewiesen. Seine Begründung ist so grotesk wie empörend.

Korrespondenz aus Bottrop