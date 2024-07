Gazipur: Textilarbeiter fordern Zulagen ein

Am Dienstag traten in Bangladesch rund 2000 Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter der Anwara Knit Composite Fabrik in den Streik, weil das Unternehmen die vereinbarte Zahlung von Zulagen und Urlaubsgeld versäumte, trotz der hohen Belastung durch einen Zehn- bis Zwölfstundenarbeitstag. Zuerst wurde vor der Fabrik in Gazipur ein Sitzstreik organisiert, dann blockierten die Arbeiter zwei Stunden lang die Dhaka-Mymensing Autobahn. Die Arbeiter beklagten, dass die Polizei sie mit Tränengas und Gummigeschossen angriff, wo sie doch nur ihr Recht einforderten. Die Polizei wiederum beschuldigte die Arbeiter, sie mit Steinen anzugreifen. Es gab Verletzte auf beiden Seiten.