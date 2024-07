97 Prozent aller Jugendlichen bezeichnet sich als "politisch interessiert"

97 % der Jugendlichen bezeichnen sich als „politisch interessiert“ – ein absoluter Rekordwert!¹ Warum? Sie machen sich am meisten Sorgen um 1. Inflation, 2. wachsende Kriegsgefahr; 3. Teurer/knapper Wohnraum; 4. Spaltung der Gesellschaft; 5. Klimawandel; 6. Altersarmut; 7. Wirtschaftskrise; 8. Zusammenbruch des Rentensystems; 9. Erstarken von rechtsextremen Parteien; 10. Zunahme von Flüchtlingsströmen.

45 Prozent sagen ausdrücklich, dass sie selber die Verantwortung für die Gesellschaft tragen wollen. Allerdings wollen sie das zu ihren Konditionen machen. Immer mehr Jugendliche fühlen sich übergangen von „der“ Politik, der Gesellschaft – und machen dafür die bisher regierenden Parteien verantwortlich.² Und genau in diese Lücke stoßen Faschisten massiv hinein.

In Frankreich erhielten sie 25 % Stimmen von Jungwählern, in Österreich 19 %, vor allem, weil sie – wie die AfD – Spitzenreiter in den sozialen Medien sind und dort ihre platten Losungen und Fakes verbreiten. 57 % der Jugendlichen in der BRD informieren sich nur auf Social-Media-Kanälen. 92 % nutzen regelmäßig WhatsApp, Instagram 80 % und YouTube 77 %. TikTok hat steigende 51 % (2022 44 %).¹

Nötiger denn je ist der intensive Kampf um die Jugend. Er kann gewonnen werden: Wachsende 44 % der BRD-Jugendlichen machen sich große Sorgen vor faschistischen Parteien¹, und in Österreich erhielt die KPÖ 10 % Stimmen von Jungwählern gegenüber 1 % bei der letzten Wahl.³ Das französische Linksbündnis hatte jetzt in der Altersgruppe der Jungwähler mit 48 % den größten Einfluss.⁴

Für Faschisten ist Krieg der Ausweg aus der Wirtschaftskrise, mit Rassismus versuchen sie die Arbeiterklasse zu spalten, die Umweltkatastrophe ignorieren sie – nur der echte Sozialismus ist die Alternative zum Kapitalismus!