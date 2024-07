Leserbrief

Krass verharmlosend und deshalb gefährlich

Im Kommentar der Recklinghäuser Zeitung vom 1.7.24 über den Essener Parteitag der AfD auf S. 2 heißt es richtig, dass die AfD "eine offen faschistische Kraft" ist. Ihre Berichterstattung auf der Seite "Das Thema" in der selben Ausgabe in dagegen krass verharmlosend und deshalb gefährlich. Sie kehren den faschistischen Charakter dieser Partei unter den Teppich, loben stattdessen die Harmonie in der AfD.

Von Klaus Dumberger