„Röhm-Putsch“

Massaker als Mittel der Wahl: Wie das Monopolkapital 1934 seine faschistische Herrschaftsform ausrichtete

Als „Nacht der langen Messer“ ging der 30. Juni 1934 in die deutsche Geschichte ein: Als Niederschlagung des angeblichen „Röhm-Putschs“ rechtfertigte Hitler am 13. Juli in einer Reichstagsrede das von ihm angeordnete Massaker. In Wahrheit hatte er sich vor 90 Jahren durch Massenmord seiner Konkurrenten innerhalb der faschistischen Bewegung entledigt.

Von dk