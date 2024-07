Nouakchott: Proteste nach Präsidentenwahl

Am Mittwoch gingen in der indonesischen Hauptstadt Jakarta einige Tausend Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter auf die Straße, um gegen Massenentlassungen im Textilsektor zu protestieren. Zahlreiche Betriebe wurden in den vergangenen Monaten geschlossen. Die Gewerkschaft KSPI und die Arbeiterpartei erklären, in diesem Jahr seien bereits 127.000 Arbeitsplätze in der Textilindustrie vernichtet worden; die Regierung nennt die Zahl 27.000. Gefordert wird, dass die Regierung die einheimische Textilindustrie besser vor der (vor allem chinesischen) Konkurrenz schützt.