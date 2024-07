Aktuelle ICOR-Erklärung

Ökologie ohne Klassenkampf ist nur Gartenarbeit

Die revolutionäre Weltorganisation ICOR hat in jüngerer Zeit einige neue Mitglieder gewonnen, darunter die brasilianische APR Ação Popular Revolucionária (Revolutionäre Volksaktion). Sie hat mitten in der von heftigen Überschwemmungen gebeutelten Region Rio Grande do Sul den revolutionären Umweltkampf in Verbindung mit praktischer Hilfe für die Betroffenen entfaltet. Dazu gehörte eine Resolution; auf Bitte von ICOR-Hauptkoordinatorin Monika Gärtner-Engel ergriffen die brasilianischen Genossen die Initiative für die hier dokumentierte ICOR-Resolution "Ökologie ohne Klassenkampf ist nur Gartenarbeit".