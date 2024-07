Oldenburg: Ein paar Splitter von Buchhandelsbesuchen

Die Chefin der Buchhandlung stellte sofort am Computer fest, dass der „Katastrophenalarm!“ bereits vergriffen ist, was ihr wohl auch imponierte. Wir sagten, dass wir noch einzelne Exemplare hätten, falls jemand die Einzelbände haben wollte. Sie hörte aufmerksam unsere Argumente an, zeigte sich sehr offen. Besonders als wir darauf hinwiesen, dass Oldenburg eine Studentenstadt ist und sicher Interesse besteht, mal ein deutlich anderes Umweltbuch zu lesen.

Bei zwei weiteren, auch etwas größeren Buchhandlungen, war es ähnlich. Bei beiden fiel aber zuerst das Argument: „Eigentlich haben wir nichts von kleinen Verlagen in unserem Sortiment, nur von großen". Wir: „Umso wichtiger ist es, dass Sie auch diesen kleineren Verlag fördern. Denn dieses Buch ist einmalig, es hebt sich von allen anderen Umweltbüchern ab. Es untersucht die Fakten mit der dialektischen Methode und es zeigt wissenschaftlich auf, worin eine Lösung besteht. Es macht Mut“. Daraufhin nahmen sie die Flyer und wollen sich damit beschäftigen. Eine: „Wir bestellen immer bei anderen Grossisten. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo wir es bestellen können, wenn jemand danach fragt.“.

Nächstes Mal haben wir auf jeden Fall den Gesamtband dabei ...