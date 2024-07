Kundgebung der Aktionseinheit Schulter an Schulter gegen Faschismus

„Omas gegen rechts“ tanzen Halay

Samstag, 29. Juni: Auf der Fahrt mit der U-Bahn von Gelsenkirchen zur Kundgebung der Aktionseinheit Schulter an Schulter gegen Faschismus am Rüttenscheider Stern und zur Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Essen sind zwei über 80-jährige Antifaschistinnen und Antifaschisten mit ihren Rollatoren dabei.

Korrespondenz