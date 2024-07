Operation Kahaar zielt darauf ab, den revolutionären Kampf zu zerschlagen

Die folgende Resolution hat der 6. Bündniskongress des Internationalistischen Bündnisses am 30. Juni in Gelsenkirchen beschlossen: „Der indische Faschismus hat die Operation Green Hunt, die zur Vernichtung der revolutionären Bewegung in Indien eingeleitet wurde, umfassend ausgeweitet und auf eine neue Stufe gestellt. Die Operation Kahaar zielt darauf ab, den revolutionären Kampf ein für alle Mal zu zerschlagen. Trotz der fünfzehnjährigen Operation hat die indische Reaktion ihr Ziel nicht erreicht. Als Internationalistisches Bündnis stehen wir an der Seite des revolutionären Kampfes in Indien, der von verschiedenen Völkern unterstützt wird.“.

