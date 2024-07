Pogrome und Massaker an syrischer Bevölkerung werden von „Grauen Wölfen“ verübt

Es gibt eine Differenz zwischen dem faschistischen Erdoğan, der sich die Religion zunutze macht, um mit einer sogenannten Islamisierung die Macht über das Land zu halten - dabei ist die Regierung bankrott - und der MHP. Die MHP ist faschistisch, legt aber nicht so viel Wert auf diese religiöse Seite. Erdoğan hat Teile der syrischen Bevölkerung, die nach der Scharia leben, als Massenbasis aufgebaut. Er hat sie ins Land geholt, ihnen schnell türkische Pässe gegeben und viele ihrer Stimmen bei der Wahl eingeheimst. Das darf man aber nicht gegen die gesamte syrische Bevölkerung pauschalisieren. Die Pogrome und Morde werden von der Bevölkerung verurteilt.

Die Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans (KCK) hat am 3. Juli dazu die folgende Erklärung veröffentlicht (Auszüge):

„Diese schrecklichen Geschehnisse müssen sofort gestoppt werden. Wir müssen gegenüber den Tricks und Fallen des rassistischen AKP / MHP-Regimes aufmerksam sein und dürfen nicht auf sie hereinfallen. Es ist falsch, Hass auf ganze Völker zu projizieren und negative Gefühle und Aggression auf sie zu lenken. Das ist ein Ausdruck von Unmenschlichkeit. Das AKP / MHP-Regime treibt ein sehr schmutziges Spiel, indem es versucht, die Völker gegeneinander aufzubringen. Diese Angriffe, die in Kayseri begannen und sich auf andere Orte ausbreiteten, sind nichts anderes als ein vom AKP / MHP-Apparat entwickeltes Komplott gegen die Völker. In diesem Zusammenhang appellieren wir an alle, Zurückhaltung zu üben.

‚Das AKP / MHP-Regime will Syrien in ein Schlachthaus verwandeln‘

Das faschistische AKP / MHP-Regime spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Vertiefung des Chaos in Syrien. Die Türkei hat den Krieg in Syrien vorangetrieben und Millionen von Menschen aus Syrien bewusst und geplant in die Türkei gelockt. Während das Regime Europa seit Jahren mit seiner Flüchtlingspolitik erpresst, führt es mit den von ihm rekrutierten Söldnern einen Besatzungskrieg und Völkermord gegen Kurd:innen und die Völker Syriens durch. …“

