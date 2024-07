Streik bei Ford

Aktuell findet das Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in der kasachischen Hauptstadt Astana statt. Das Bündnis versteht sich als eine Art „Gegen-Nato“. Es ist die Antwort der führenden neuimperialistischen Staaten Indien, China und Russland auf die militärische Zusammenarbeit der westlichen Imperialisten. Bis heute gehörten der Organisation China, Indien, der Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan an. Der aktuelle Gipfel in der Hauptstadt Kasachstans ist deshalb von besonderem Interesse, weil hier nicht nur die imperialistischen Mächte Russlands und Chinas mit aktiver Beteiligung des faschistischen Präsidenten Wladimir Putin und des chinesischen Staatschefs Xi Jinping direkte Gespräche miteinander führen, sondern dass auch der Faschist Recep Tayyip Erdoğan, Staatschef der neuimperialistischen Türkei, mit am Tisch sitzt. Als Ergebnis des heutigen Tages wurde Belarus im Beisein des faschistischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ins Bündnis aufgenommen. Der kasachische Gastgeber, Kassym-Schomart Tokajew, gratulierte herzlich. Brüder im Geiste: Schließlich hatte Tokajew den Arbeiter- und Volksaufstand in seinem Land 2022 mithilfe russischer Truppen blutig zusammenschießen lassen!