Todkranker politischer Gefangener bittet um Freilassung

Er leidet an Leberkrebs in fortgeschrittenem Stadium und mehreren schweren Lungenerkrankungen und war seit seiner Inhaftierung im Januar 2021 bereits fünf mal im Philippine General Hospital (PGH). Er wünscht sich eine Verlegung aus dem Gefängnis in die Pallitativstation des PGH und eine Wiedervereinigung mit seiner Familie.

Rimando wurde Opfer einer Verwechslung. Sein Haftbefehl gilt einem gewissen „Allen Morales“. Zwar hat das Gericht mittlerweile die Anklage wegen illegalen Besitzes von Schusswaffen und Sprengstoff zurückgewiesen. Rimando befindet sich jedoch immer noch wegen der Mordanklage gegen jenen „Allen Morales“ in Haft.