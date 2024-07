Ver.di: Berliner Senat verweigert Verhandlungen

An den vier Universitätskliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm gab es in dieser Woche den dritten Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Die Gewerkschaft Verdi hatte das Pflegepersonal, die Verwaltungs- und Servicekräfte dazu aufgerufen, die Arbeit bis Mittwoch, den 3. Juli, niederzulegen. Es handelt sich um den dritten Warnstreik an den Kliniken nach Protestaktionen Anfang und Mitte Juni und zeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen dort streikbereit sind.