Wahlkampfauftakt zwischen den beiden Sommercamp-Wochen

Am 27. Juli findet der Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste / MLPD auf dem Vorplatz des Kultur- und Kongresszentrums in Gera von 13 bis 20 Uhr statt. Das ist das Wochenende mitten im Sommercamp von REBELL und Rotfüchsen. Weil wir uns gemeinsam an dem Wahlkampfauftakt beteiligen wollen, erhaltet ihr hiermit Informationen für die An- und Abreise an dem 27. Juli! Um alles reibungslos zu organisieren, bitten wir um Eure Unterstützung.

