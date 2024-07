Was man als Däne und Palästinenserin im Dortmunder Stadion so erleben kann

Ich hatte vergessen, eine dänische Flagge mitzubringen, wir fanden aber in Dortmund ein türkisches Geschäft, das Flaggen verkaufte. Es gab sogar eine palästinensische Flagge für meine Partnerin. Der Verkäufer lobte: eine spannende Kombination! Als wir durch die Sicherheitszone vor dem Stadion kamen, schaute der Security-Mensch in die Handtasche meiner Partnerin, wo sich eine Kufiya (palästinensisches Tuch) befand, lächelte kurz und winkte uns sofort durch.

Im Stadion wurde uns erst klar: Unser Platz ist mitten in einem rein „deutschen Block“! Trotzdem: Wir haben uns einfach mit dänischer und palästinensischer Flagge so hineingestellt, dass alle sie auf unserem Rücken sehen konnten. Eine deutsche Frau kam auf meine Partnerin zu und machte sie freundlich lächelnd darauf aufmerksam, dass ihre Palästina-Flagge zu sehr am Boden schleifte. So banden wir sie kürzer an. Andere deutsche Fans kamen, um mit mir als einem Dänen mit Bier anzustoßen. Sie haben sich auch gleich bei mir entschuldigt, dass die dänische Mannschaft leider verlieren wird. Das ergab dann eine Diskussion über Taktik, ob das sicher ist usw.

Auf dem Heimweg zur Bahn gab es zu unseren Flaggen auffällig viele positive Zurufe für Palästina: „Das ist mutig!“, „Sehr wichtige Botschaft“, „Freiheit für Palästina“, „Sehr gut, was Du da machst.“ usw. Eine etwas schüchterne Deutsche kam schnell vorbei und flüsterte: „Ich bin mit Euch – Freiheit für Palästina.“. Da hat sie ihre Schüchternheit doch für einen Moment überwunden.

(…) Bei unserem Besuch war insgesamt eine sehr lockere Stimmung. Es gab die ganze Zeit kein negatives Wort oder bösen Blick uns gegenüber. Was für ein schöner Abend!