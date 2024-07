Weitere Berichte und Meinungen der Kolleginnen und Kollegen

EkelhAfD

„Ende Juni traf sich die AfD, eine Nazi-Partei, in Essen zu ihrem Parteitag. Letztes Mal haben uns die Alliierten geholfen. Diesmal werden sie das nicht mehr machen. Die europäischen Rechtsparteien werden sogar alle von Russland gesponsert.“

„Das wahre Übel…

… sind nicht die Typen auf den Arbeitgeberbänken, sondern die Betriebsräte. Arbeitgeber ticken nun mal so, wie sie ticken; die soziale Verantwortung tritt hinter die Interessen der Aktionäre zurück, die die Rendite sehen wollen. Betriebsräte haben die Belegschaft zu vertreten und nicht das Management! Ich unterstelle nicht, dass sie das nicht wollen, aber ich befürchte, dass sie es nicht besser können. Und das Ergebnis ist erbärmlich! Die Arbeitgeber kommen vor lauter Lachen nicht in den Schlaf....“ Zu dieser Meinung merkt die Redaktion der Karnaper Flaschenpost an: „Problem ist das Co-Management und nicht (nur) die einzelnen Betriebsräte. Es kennzeichnet eine Politik, in der Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre aktiv an der Verschärfung der Ausbeutung mitwirken (sollen). Das ist eine Form der Klassenzusammenarbeit, die immer gegen die Arbeiter gerichtet ist. Ist der Unmut gegen den Betriebsrat nicht auch zum Teil auf falschen Erwartungen gebaut? Die Arbeiter müssen die Sache selbst in die Hand nehmen!“.