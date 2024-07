"Wir wissen: Nur wenn wir breite Bündnisse schmieden, können wir den Kampf gewinnen"

Der Kongress des Internationalistischen Bündnisses trat am 30. Juni zusammen, um in einer so ernsten wie chancenreichen Situation unsere Aufgaben zu beraten.

Seit 2016 haben wir uns den Kampf gegen die Rechtsentwicklung der Regierung auf die Fahnen geschrieben. Bei den Europawahlen unterstützen nur noch 31 Prozent der Wähler die Bundesregierung. Das Vertrauen in die Regierung ist eingebrochen, und das zu Recht. Doch: Wohin geht die Reise nun?

Der Kapitalismus / Imperialismus ist in einer großen Krise. In der Weltwirtschafts- und Finanzkrise geht das Hauen und Stechen in eine neue Runde. Fast alle Imperialisten bereiten sich auf einen Dritten Weltkrieg vor. Sie führen in der Ukraine, in Gaza oder dem Sudan brutale Schlachten auf den Rücken von Mensch und Natur und unterdrücken progressive Befreiungsbewegungen, wie die der Kurden in Rojava. Faschismus und Krieg sind Zwillinge und gehen Hand in Hand mit der Militarisierung. Eine globale Umweltkatastrophe hat begonnen. Kipppunkte werden unwiederbringlich überschritten. Kolleginnen und Kollegen berichten, wie die Ausbeutungsschrauben in den Betrieben angezogen werden und Zehntausende Arbeitsplätze vernichtet werden sollen. Die Bundesregierung macht eine menschenverachtende Flüchtlingspolitik und Hochrüstung; die staatliche Repression gegen Revolutionäre und Antifaschisten nimmt zu.

Aus dieser Lage ist die Gefahr des Faschismus entstanden. Bei den Europawahlen sind in sechs europäischen Ländern Faschisten stärkste Kraft geworden. In fast ganz Ostdeutschland ist die AfD bei den Wahlen die stärkste Kraft.

In dieser Situation sind wir uns unserer Verantwortung bewusst. 5 Millionen auf Demos gegen die AfD und mindestens 70.000 bei der Demonstration in Essen haben gezeigt, dass Millionen gewillt sind: Kampf dem Faschismus, gegen den imperialistischen Weltkrieg und Kampf der Rechtsentwicklung der Regierung! Nie wieder ist jetzt!

Wir wissen: Die Bedrohung ist groß! Wir wissen: Keine Gruppierung alleine kann diese Menschheitsprobleme lösen! Wir wissen: Nur, wenn wir breite Bündnisse mit der Arbeiterbewegung als Rückgrat schmieden, können wir den Kampf um die Lösung der Menschheitsprobleme gewinnen!

Unsere Arbeit, meist noch im Kleinen, weist den Weg, wie wir auch im großen gesellschaftlichen Maßstab erfolgreich arbeiten werden.

Wir nehmen uns vor: