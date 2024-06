Bilanz-Pressekonferenz von "Gemeinsam Laut" und "Widersetzen"

70.000 Menschen waren am Wochenende in Essen gegen AfD und Faschismus auf der Straße

Eine ausgesprochen positive Bilanz zogen auf ihrer Bilanz-Pressekonferenz die Bündnisse "Gemeinsam Laut" und "Widersetzen". Hannah Hübecker („Gemeinsam laut“) informierte über die Zahlen des Wochenendes: Insgesamt hatten sich 70.000 an den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Essen beteiligt, davon 50.000 an der Großdemonstration am Samstag, 7.000 an Blockaden und 10.000 bei der Rave-Demo am Freitag.

