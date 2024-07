AfD: Festhalten am faschistischen Konzept der „Remigration“

Faschist Höcke hingegen vertritt das seit Jahren unverblümt, zuletzt in der Fraktionszeitung vom Januar und April 24: „Indem wir die Remigration vorantreiben, ... machen wir Thüringen wohlhabender, sicherer und freier.“ (Blauer Mut 2-24) So setzt die AfD in die Welt, dass drastische Mietsteigerungen in Thüringen daran lägen, weil durch Flüchtlinge „kein Platz“ (Blauer Mut 1-24) mehr da sei.

Dabei ist die Gesamt-Bevölkerung Thüringens trotz Zuzug von Flüchtlingen seit 1990 um fast 500.000 Einwohner auf 2,1 Millionen Menschen zurückgegangen . Alle Prognosen gehen davon aus, dass die Bevölkerungszahl weiter drastisch sinken wird. Wohnraum wurde verknappt, weil durch die großen Wohnungskonzerne immer weniger gebaut und saniert wird. Und wenn gebaut wird, dann vor allem hochpreisig, statt Sozialwohnungen.

Statt Gebrauchswerte für die Bevölkerung zu schaffen, interessiert die Konzerne im Kapitalismus nur der Maximalprofit. Der ist aktuell nicht mit Neubau, aber sehr wohl mit deutlich steigenden Mieten (Jena – www.wohnungsboerse.net Mietspiegel 2024: Durchschnittsmiete 11,72/qm) zu machen. Dazu findest du bei der AfD kein Wort. Wer dagegen weiter den faschistischen Plan der Konferenz bei Potsdam zur Deportation von bis zu 25 Millionen Menschen verfolgt, der hat andere Ziele als die Lösung des Wohnungsproblems.