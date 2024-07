Diskussion im Vorfeld der Tarifrunde bei VW in Zwickau

„Arbeitszeit runter statt Befristete raus!“

Normalerweise herrscht vor den Werksferien mit Aussicht auf drei Wochen Urlaub gelöste Stimmung in der Montage. Dieses Jahr nicht und ein Zeitungsartikel gießt zusätzlich Öl ins Feuer. „Im VW-Werk in Zwickau fallen noch einmal 1000 Jobs weg“, titelte die Freie Presse am 1. Juli. Im Artikel geht es um die Zukunft der noch circa 1000 Kolleginnen und Kollegen, die zurzeit einen befristeten Vertrag haben.

Korrespondenz aus Ostdeutschland