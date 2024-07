Auf dem Sportplatz: Endspurt zum Sommercamp

"Und was machst du in den Ferien?" So oder so ähnlich sprachen wir Kinder und Jugendliche an. Fußballturnier, Zelten unter dem Sternenhimmel ... das fanden viele richtig gut!

"Wir hatten das Motto: Wir sind Umweltkämpfer. Nach der Europawahl haben wir aber gesagt: Wenn so viele junge Leute AfD wählen, müssen wir rauskriegen warum und was dagegen tun!", so stellten wir uns vor. Vielen sprach das aus dem Herzen. AfD finden sie blöd, weil sie rassistisch ist. Einer sagte: "Ein paar aus meiner Klasse sagen aus Spaß, dass sie die AfD wählen würden. Aber das ist kein Spaß, das ist ernst!".

Wer AfD wählt, wählt Faschismus. Kommt mit zum Bildungs- und Aktionscamp und helft mit, eine Bresche gegen die AfD in Thüringen zu schlagen.

Einer Frau fiel auf, dass im Flyer Jugendliche mit Palästinenser- und mit Kurdentuch abgebildet sind. Beide gemeinsam und die internationale Solidarität fand sie genau richtig.