Vortrag mit Diskussion hinterfragt die Motive der deutschen Staatsräson

Wann

Freitag, 12.07.2024

18:00 Uhr

Wo

Hilde-Müller-Haus

Wallufer Platz 2

65197 Wiesbaden

Der Vorsitzende der „Jüdischen Stimme“, Wieland Hoban, wird den Abend mit einem Vortrag beginnen. Der Vortrag behandelt mit den bundesdeutsch-israelischen Beziehungen ein jahrzehntelanges Verhältnis. Im Sinne der heutigen Staatsräson der Bundesregierung heißt das Vasallentreue mit dem israelischen Staat. Sie führt dazu, dass Kritik an der israelischen Politik allzu leichtfertig als „israelbezogener Antisemitismus“ denunziert wird.

„Durch die Gleichseitzung von Israelkritik und Antisemitismus sind palästinasolidarische Wissenschaftler, Künstler und Aktivisten von öffentlicher Schmähung und einer umsichgreifenden Cancel-Culture bedroht“, so schreiben die Veranstalter, „nicht zuletzt wird durch die deutsche Staatsraison auch israelkritischen Jugen die Stimme entzogen.“

Es ist eine hochkarätige Veranstaltung, deren Ankündigung bereits nachdenklich stimmt. Wohl auch deswegen trifft sie in der örtlichen Berichterstattung auf Interesse. So schreibt das Online-Magazin Wiesbadenaktuell unter dem Schlagwort „Politische Verantwortung" über die Veranstaltung: „Eine politische Gruppe lädt im kommenden Monat zu einer Diskussionsveranstaltung in Wiesbaden ein. Im Mittelpunkt soll eine kritische Auseinandersetzung mit der historische Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland sowie ihrer Rolle im Nahostkrieg stehen.“

Sachlich wird berichtet, dass es nach Ansicht der Veranstalter dabei eben nicht nur gegen den Antisemitismus und Rassismus gehe, viel mehr „sei die deutsche Politik seit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 geprägt von einer Unterstützung der israelischen Regierungspolitik, auch in Phasen völkerrechtswidriger Annexionspolitik und des aktuellen Gaza-Krieges.“

Weitere Informationen zu dieser spannenden Abendveranstaltung gibt es auf dem Flyer.