Erfolg für die Arbeiter bei Ford

In Südafrika ist es inzwischen die Regel, dass sofort die Arbeitsgerichte eingeschaltet und Streiks verboten werden. Somit besteht keinerlei Schutz mehr für die Arbeiter.

Numsa sagte den Streik daraufhin ab. Tausende Kollegen harrten jedoch vor den Betriebstoren aus. Für Ford war das ein Verlust von 720 Fahrzeugen täglich.

„Diese Pick-Ups sind super“, so ein Kollege. „Wir bauen sie, aber werden niemals einen haben. Ich fahre einen alten Fiesta“.

„Die Ungleichbehandlung ist das größte Problem“, so ein anderer. „Die Vorarbeiter bekommen Prämien und wir am Band kriegen nichts. Als Ford seinen hundertsten Geburtstag feierte, gaben sie großzügige Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen. Wir bekamen einen Hotdog, zwei Kekse und eine Cola. Und eine Windjacke, wo ‚Ford‘ draufstand.“

Gestern gab Ford nach. Jeder Arbeiter erhält 20.000 Rand, 1023 Euro. Disziplinarmaßnahmen gibt es nicht. Herzlichen Glückwunsch!