Leserbrief

Französische Wählerinnen und Wähler drehen das Spiel

Vielen Dank für diesen sehr spannenden und lehrreichen Artikel zu Wahl in Frankreich, der in der Tat eine wichtige und bedeutende Ermutigung für den antifaschistischen Kampf und gegen die Rechtsentwicklung in vielen Ländern ist.

Leser