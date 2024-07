Hinweis zu Meldung im aktuellen „Rote Fahne Magazin“

Vom 9. bis zum 11. Juni feiern Vertreter der NATO-Staaten in Washington den 75. Jahrestag der Gründung der NATO in Washington. Am vergangenen Wochenende organisierte eine breite Anti-NATO-Bewegung in Washington eine Konferenz gegen die NATO und die Rolle des US-Imperialismus weltweit. Am Sonntag beteiligten sich Hunderte an einer Demonstration. Beteiligte Organisationen waren unter anderem CodePink, Veterans for Peace, ILPS, Bayan-USA, Palestinian Youth Movement, Party for Socialism and Liberation. Auf Transparenten stand "NATO = III. Weltkrieg", "Widerstand gegen NATO" "Waffenstillstand in Gaza". Gewarnt wurde auch vor den Gefahren, die von einer "Asien-NATO" ausgehe, die gerade gegen China im Pazifik aufgebaut wird.