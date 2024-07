IPPNW: „Massive Aufrüstungspirale zerstört das Klima“

Im letzten Jahr verursachte die NATO 15 % mehr militärische Emissionen im Vergleich zu 2022, in Deutschland sogar 55 % mehr. Die militärischen CO 2- Emissionen Deutschlands stiegen von 6,1 auf 9,4 Mio. to. Allein mit dem Anstieg der NATO-Militärausgaben 2023 könnten Klimaschutz und Klimaanpassung für die am meisten von der globalen Klimakatastrophe betroffenen Länder für ein ganzes Jahr finanziert werden!

Angesichts der Rüstungsspirale und Vorbereitung eines auch atomar geführten Kriegs sind die - ohnehin schon völlig unzureichenden - Klimaziele nicht zu erreichen. Konsequenz kann nur sein, den weltweiten Widerstand der Umwelt- und Friedensbewegung zu stärken. Und dieser Kampf gegen die mörderische imperialistische Kriegstreiberei und Klima-Zerstörung braucht auch eine sozialistische Perspektive.