Jetzt Abschlüsse in allen Tarifgebieten

In der Nacht zum Donnerstag, 4. Juli 2024, hat die Gewerkschaft ver.di in Berlin und Brandenburg einen Abschluss für die Beschäftigten des Einzelhandels erzielt. Insgesamt bekommen die Verkäuferinnen und Verkäufer in Vollzeit in allen Tarifgebieten rund 400 Euro mehr Geld. Dazu gehört eine 40-prozentige Erhöhung der tariflichen Altersvorsorge von 300 auf 420 Euro jährlich. Über die Laufzeit von 3 Jahren beträgt die Erhöhung inklusive der verbesserten tariflichen Altersvorsorge rund 14 Prozent.

Mit der Tarifeinigung in Berlin und Brandenburg ist eine der längsten und härtesten Tarifrunden im Einzelhandel zu Ende gegangen. In mehreren Bundesländern laufen noch die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel, die ein Drittel der rund 5 Millionen Beschäftigten im Handel ausmachen.