Neuigkeiten zum 15. Neckarfest

Erstmals wird ab 18.30 Uhr eine „Internationale Modenschau“ präsentiert. Jugendliche und Kinder vom Jugendverband REBELL und von der Kinderorganisation ROTFÜCHSE stehen im Mittelpunkt der Talentbühne, die von 17 Uhr bis 18 Uhr ihren Vorhang lüftet - bereichert von der Band „Kommando Umsturz“ aus Karlsruhe. Familien mit Kindern können sich auf die Spielstraße freuen, bei der es Preise aus Spenden von umliegenden Geschäften zu gewinnen gibt. Auf das gewohnt leckere Essen, von Steak bis vegane Leckereien, können sich alle freuen.

Angesichts der gewachsenen faschistischen Gefahr ist ein Schwerpunkt in diesem Jahr der Antifaschismus. Mit einer Demonstration „Kein Fußbreit den Faschisten! Hoch die internationale Solidarität!“ geht es zu Beginn, ab 14 Uhr, zum Benzplatz. Dort wird eine Kundgebung stattfinden.

Weiter gibt es eine Open-Air-Gesprächsrunde der MLPD „Wer AfD wählt - wählt Faschismus“, die von 16 Uhr bis 17 Uhr wieder auf dem Gelände des ABZ-Süd stattfinden wird. People To People legt in diesem Jahr bei seinem reichhaltigen Büchertisch einen Schwerpunkt auf antifaschistische Literatur. Beim Stand der MLPD gibt es Infos zum Wahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD in Thüringen und Möglichkeiten, sich an diesem zu beteiligen.

Abends, ab 19 Uhr, spielen die Bands „Hosenrock“ (Tote-Hosen-Coverband) und Erayvibes & Band (Afrofusion) zum Tanz. Zum Ausklang lädt der REBELL zur Disco ein.

Helfende Hände sind vom Aufbau, bei Ständen und weiteren Aktivitäten gefragt. Alles wird ehrenamtlich und selbst organisiert. Wer mit PKW anreist, beachtet bitte die begrenzte Anzahl von Parkplätzen in der unmittelbaren Nähe.

Hier gibt es den aktualisierten Neckarfest-Flyer