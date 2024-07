Nürnberg

Südstadtfest: Dorthin gehen, wo die Menschen sind

Bei einem der größten Stadtteilfeste in Nürnberg – dem Südstadtfest – haben wir von der MLPD traditionell auch in diesem Jahr am ersten Juliwochenende mit einem Getränkeverkaufsstand, mit Bierbankgarnituren und einem großen bunten Informationstisch mit unserer vielfältigen Literatur teilgenommen. Das war ein großer Magnet!

MLPD Nürnberg-Erlangen-Fürth